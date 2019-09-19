سيلفستر ستالون يفتتح العرض الخاص لفيلم "رامبو 5"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل النجم الكبير سيلفستر ستالون بالعرض الخاص للجزء الجديد من سلسلة أفلام رامبو، الذي يطرح باسم Rambo: Last Blood، في حضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من ظهور سيلفستر ستالون على السجادة الحمراء بالعرض الخاص للفيلم، الذي احتضنته صالة العرض السينمائي AMC Lincoln Square.





وشارك نجوم الفيلم سيلفستر ستالون في افتتاح العرض الخاص للفيلم، ومنهم الممثلة باز فيجا التي تجسد بالفيلم شخصية "كارمن ديلجادو"، والنجمة الشابة إيفيت مونريال التي تجسد بالفيلم شخصية "جابرييل"، وسيرخيو بيرس الذي يجسد بالفيلم شخصية "هوجو مارتينيز"، وأدريانا بارازا التي تجسد بالفيلم شخصية "ماريا بلتران".

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واختير لمهمة إخراج الجزء الخامس والأخير من سلسلة أفلام رامبو الشهيرة، المخرج أدريان جرونبرج، وشارك في تأليف وكتابة السيناريو النجم سيلفستر ستالون.



