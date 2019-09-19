21 دوراً تنتهي بالوفاة.. "شون بين" لن يموت في السينما بعد الآن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف النجم البريطاني شون بين في حوار له مع إحدى الصحف البريطانية، أنه توقف بشكل نهائي عن قبول أي أدوار سينمائية أو تليفزيونية تنتهي بالوفاة في نهاية الأحداث.

وقال النجم البالغ من العمر 60 عاما، لصحيفة "ذي صن" البريطانية، إن عدد الأدوار التي جسدها وكانت نهايتها الموت بلغت 21 دورا من بينها شخصية "نيد ستارك" الشهيرة التي جسدها في الموسم الأول من سلسلة "صراع العروش"، وكذلك شخصية "بورميير" التي جسدها في الجزء الأول من سلسلة أفلام "ملك الخواتم" Lord Of The Rings.

وأضاف أنه يرغب في أن تستمر شخصيته حتى نهاية الأحداث في المستقبل، سواء كان ذلك ضمن عمل تليفزيوني أو فيلم سينمائي.

وعلق شون بين في حواره على سخرية الجمهور من هذا الأمر، قائلاً: "بدأت في رفض الأدوار التي تتوفى في نهاية العمل، بعد أن لاحظت تعليقات الجمهور بتوقعهم لوفاة هذه الشخصية ما دمت أنا الذي أجسدها".

وتابع: "كان علي أن أضع حدا لهذا الأمر، لما بدأت باستشعاره من حرق للأحداث، بعد أن أصبحت متوقعا لدى الجمهور فيما يخص مصير الشخصية التي أجسدها".