عمرو دياب وروتانا.. صُلحٌ بعد نزاع لسنوات وهذه علاقة تركي آل الشيخ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الصفحة الرسمية الموثقة للفنان المصري عمرو دياب عن إتمام التصالح بينه وبين شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، مؤكدةً في بيان صحفي أنه تم إنهاء كافة النزاعات القانونية بينهما التي استمرت في القضاء طيلة 4 سنوات.

وكشف أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته وكيلًا عن عمرو دياب عن صورة جمعته بأطراف التصالح وإنهاء الخلافات، وأن التصالح تم تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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وكشف بيان صحفي صادر عن مكتب المحامي وشاركه عمرو دياب عبر صفحته الرسمية، وجاء فيه: "برعاية سيادة المستشار تركي آل الشيخ تم التصالح بين الميجا ستار عمرو دياب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بحضور الاستاذ محمد حلمي المستشار الإعلامي نيابة عن الشيخ سالم الهندي والأستاذ عماد دياب والأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض نيابة عن الميجا ستار عمرو دياب".

يُذكر أن الخلاف بين عمرو دياب وروتانا يعود إلى عام 2015؛ إذ اتهم الأول الشركة بأنها لم تلتزم بتعاقداتها معه، وذلك بعد أن أقامت روتانا دعوى قضائية تحمل رقم 725 وطالبت بإلزامه بسداد قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد بسبب إخلاله بالتزاماته الواردة بالعقد.