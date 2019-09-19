زينة تثير الجدل من جديد فى الساحل الشمالي

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها في الساحل الشمالي خلال الموسم الصيفي.
وظهرت زينة في الصورة التي اشعلت "إنستجرام" بتعليقات متابعيها، بفستان قصير مع قبعة صيفية، وعلقت على الصورة قائلة: Hello"".
وتنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" فى دور العرض مع النجم تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت فى فيلمه الفائت "البدلة".
فيلم "الفلوس" يشارك فى بطولته خالد الصاوى وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد عيد المعطى وإخراج سعيد الماروق.
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