شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التجهيزات النهائية لحفل مهرجان الجونة قبل انطلاقه بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت إدارة مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ3 اللمسات النهائية على السجادة الحمراء لاستقبال نجوم المهرجان وحفل الافتتاح الذى يبدأ فى الثامنة مساءً، ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعى، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى فى حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمى لم يتم الكشف عن هويته حتى هذه اللحظة.

وتشهد أروقة المهرجان العديد من الندوات والورش النقاشية منها مائدة حوار خاصة بسينما من أجل الإنسانية السبت 21 سبتمبر فى الجامعة الألمانية الساعة 12 ونصف ظهرًا يديرها رانيلد ايك، ومحاضرة حول الترميم والحفاظ على الأفلام فى نفس اليوم فى العاشرة والنصف صباحًا، بحضور ساندرا شولبيرج ويديرها جاى ويسبرج، بجانب لقاء عن جماليات تصميم الصوت بحضور راسول بوكاتى يعقبها نقاش مع أنوب سينج.

























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