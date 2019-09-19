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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد كواليس مسلسل See لـ جايسون موموا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة +Apple Tv الجديدة عن صورة من مسلسل الدراما والأكشن الجديد See لـ جايسون موموا، والمقرر طرحه فى 1 نوفمبر المقبل، ويسرد المسلسل الجديد حقبة الهنود والذى يشارك فى بطولته النجم العالمى جايسون موموا.
وطرحت + Apple Tv أول تريلر للعمل على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق مشاهدات وصلت إلى 27 مليون مشاهدة ف حوالى أسبوع من طرحه.
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وفى سياق متصل قرر الممثل العالمى جايسون موموا عدم استكمال تصوير الجزء الثانى من فيلم Aquaman لحين تلبية طلبات بلاده التى ينادى بها شعبه والمتمثلة فى عدم انتهاك حرمة جبل مقدس فى منطقة "موانا كى"، فى هاواى، وبناء تلسكوب ضخم أعلى الجبل.
ونشر موموا صورة لأعمال البناء التى تتم على الجبل المشهور فى بلاده عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، مؤكداً عدم مواصلته تصوير الجزء الجديد من فيلم Aquaman لحين الانتهاء من تلك الازمة التى يتضرر منها أبناء وطنه، مشيراً فى المنشور لشركة Warner bros قائلاً: ليس هناك شيء أهم من ايقاف تدنيس وانتهاك مسقط رأسه.
ونجح تهديد موموا بعدم استكمال التصوير، فى نشر قضية بلاده على أوسع نطاق بعد تناقل وسائل الاعلام للقضية بشكل إجبارى، ليضع حكومة بلاده امام الرأى العام الدولى للضغط عليهم من أجل عدم استكمال بناء التلسكوب وتدنيس الجبل.
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