رسميا: صلح نهائي بين عمرو دياب وروتانا وإنهاء النزاعات القضائية

أعلن أشرف عبد العزيز المستشار القانوني للمطرب عمرو دياب، تصالحه بشكل نهائي مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وإنهاء كافة النزاعات القانونية بينهما أمام المحاكم الاقتصادية المصرية.

ونشر عبد العزيز توضيحا رسميا عبر حسابه بموقع الفيس بوك تعليقا على صورة تجمعه بعماد دياب شقيق عمرو ومحمد حلمي المستشار الإعلامي نيابة عن سالم الهندي، قال فيه: تم التصالح بين الميجا ستار عمرو دياب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بحضور الاستاذ محمد حلمي المستشار الإعلامي نيابة عن سالم الهندي رئيس مجلس إدارة روتانا، وعماد دياب وأشرف عبدالعزيز المحامي، بالنقض نيابة عن عمرو دياب.

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وتم الاتفاق على تصفية الخلافات والقضايا المرفوعة أمام المحاكم المصرية، خاصة وان دياب استقر على تأسيس شركة انتاج باتت تتولى كل أموره الفنية، ولم تشهد الجلسة اية مناقشة حول عودة دياب للتعامل مع روتانا مجددا، ولكن تم الاتفاق على الخطوط العريضة لحصول كل طرف على حقه القانوني بعد تسويات ودية قد تعيد للهضبة حق استخدام أغنياته القديمة، مقابل التنازل عن قضايا التعويضات المرفوعة منه ضد شركة روتانا بعد فسخ تعاقده في نوفمبر من العام 2015.

وكانت "روتانا" قد اقامت دعوي مطالبة بالزام عمرو دياب بدفع اجمالي مليون دولارا و137 ألف دولارا زعماً منها انه قد اخل بالتزاماته التعاقدية وقد ترافع اشرف عبدالعزيز مطالباً برفض الدعوي وعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة وعدم توافر شروط حوالة الحق طبقاً للمادة 303 مدني وحكمت المحكمة برفض الدعوى والزام شركة روتانا بالمصروفات القضائية.