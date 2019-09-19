صور: حفيدة عادل أمام تحقق حلمها وتقابل هذا الفنان العالمي

كشف المخرج رامي إمام قصة صورة تجمع الفنان العالمي من أصول مصرية مينا مسعود مع ابنة شقيقته هالة.



وقلل ان حفيدة عادل أمام ظلت تحلم طوال الفترة الماضية بمقابلة نجمها المفضل والحصول على نسخة موقعة من أسطوانة فيلم "علاء الدين" ونجحت في تحقيق الحلم ومقابلة مينا فور وصوله إلى مصر تمهيدا لحضور حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة.

إقرئي ايضًا:

درة لمتابعيها: اتقوا الله في أعراض الناس

رامي نشر عبر حسابه بموقع إنستقرام أول صورة لحفيدة عادل إمام هالة مقبل مع مينا مسعود وهو يمنحها نسخة من فيلم "علاء الدين" وعلق عليها قائلا: عندما يكون لديك حلم ... تتمنى دائمًا أن يتحقق في يوم من الأيام، واليوم حققت ابنة أختي هالة مُقبل البالغة من العمر 11 عاما، أحد أحلامها التي كانت تعمل عليها منذ ما يقرب من 4 أشهر.

Advertisements

وأضاف رامي إمام: وعدها والدها أحمد مقبل بأنها إذا فقدت بعض الوزن، فيمكنها مقابلة نجم هوليوود المصري مينا مسعود، في مصر قبل مهرجان الجونة السينمائي، هالة عملت بجد على حلمها وفقدت الكثير من وزنها وأخيرًا قابلت مينا مسعود اليوم.

إقرئي ايضًا:

في عيد ميلاد ماغي بو غصن.. تعرفوا على عدد زيجاتها

وتابع رامي إمام: هالة، أنا فخور جدًا بك يا حبيبتي، أنت مثال صافٍ على الإرادة والصبر والشغف، أحمد مقبل، أنت أب عظيم، مينا مسعود شكرا لكونك رمزا وملهما لأجيالنا، ربنا يحفظك.