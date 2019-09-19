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وجهت الفنانة التونسية درة طلبا عاجلا إلى جمهورها عبر الفيسبوك بالتوقف عن مشاركة وتداول الأخبار الزائفة والشائعات، وعدم الزج بها في موضوعات غريبة عنها، مؤكدة خطورة المساس بأعراض الناس.
درة قالت عبر رسالتها: تهيب درة بجميع الأشخاص الذي يتداولون أخبارًا زائفة حولها إلى توخي الدقة وعدم الانخراط في أي محاولة للزج باسمها في مسائل غريبة جدًا عنها.. واتقاء الله في أعراض الناس.
يذكر أن درة تشارك حاليا في مسلسل "بلا دليل"، من بطولة خالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وأحمد كرارة ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، والعمل من إخراج منال الصيفى، وتأليف إنجى علاء، وإنتاج سينرجى.
ومن المقرر أن تتوقف عن تصوير المسلسل بدء من اليوم نظرا لمشاركتها في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر درة لمتابعيها: اتقوا الله في أعراض الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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