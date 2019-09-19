كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 05:31 مساءً - أعلنت وسائل اعلام تونسية وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في السعودية.
يذكر ان زين العابدين بن علي شغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011 حيث هرب الى السعودية بعد قيام الثورة التونسية.
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