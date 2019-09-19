لجين عمران تشارك في مهرجان الجونة

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 05:31 مساءً - اعلنت الاعلامية السعودية لجين عمران عن مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان “الجونة السينمائي”.

ونشرت لجين عمران تغريدة قالت فيها: “لأول مرة أزور الجونة في مصر.. لحضور إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي3.. مكان جميل و هادئ.. و المهرجان عبارة عن ملتقى لصناع السينما و المحتوى من عالم الفن و الإعلام بجانب عرض أحدث الإنتاجات و الأفكار و تبادل الخبرات.. شكرا للقائمين في المهرجان على الدعوة و التنظيم و على رأسهم نجيب ساويرس”.

هذا وتنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان “الجونة السينمائي” وتستمر إلى 27 من شهر أيلول الجاري، وتستضيفها محافظة البحر الأحمر بمشاركة عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.