كريس جينر تتعرض للضرب.. شاهد ردة فعل ابنتها كيم كاردشيان!

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 05:31 مساءً - تعرضت كريس جينر، والدة نجمة برنامج الواقع كيم كارداشيان لإصابة في رقبتها من قبل حراس الأمن في منزل ابنتها وعلى إثرها نقلت للمستشفى.

واظهر فيديو تلقي كيم اتصالا من شقيقتها كلوي تخبرها أن حراس الأمن في منزلها قد اعتدوا بالضرب على والدتها وأصابوها إصابة بليغة في رقبتها؛ لأنهم قاموا بطرحها أرضًا وأخبرتها أيضًا أنهم قاموا بالاتصال بـ911 لطلب المساعدة.

وذكرت كلوي خلال الاتصال أن السبب الذي دفع حراس الأمن لفعل ذلك أن كريس دخلت المنزل من الخلف وليس من المكان الذي يجدر بها الدخول منه رغم إخبار كلوي لها أن تدخل من الباب الأمامي فتعامل حراس الأمن مع الوالدة باعتبارها دخيلة على المنزل.

ونقلت كريس للمستشفى لكنها الآن بحالة جيدة، وأكدت كيم أنها سترجع للقطات المسجلة لكاميرات منزلها لتعرف طبيعة ما حدث.