شاهد.. ذعر في اسطنبول بعد انفجار كبير في خزان في منشأة كيميائية!

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 05:31 مساءً - أصيب 3 رجال اطفاء و تسمم 7 آخرون باستنشاق الهواء الملوث بعد نشوب حريق يوم الخميس في أحد المصانع بمنطقة توزلو في القسم الاسيوي بمدنية اسطنبول.
والتهم الحريق الضخم مصنعاً للجلود وسط حالة استنفار كبيرة للسلطات التركية.
وقامت قوات الدفاع المدني بمحاصرة النيران, بينما بدأت الشرطة التحقيق في ظروف وملابسات الحادث.
واوضحت مصادر في الدفاع المدني أن ثلاثة من رجال الإطفاء أصيبوا نتيجة انفجار خزان الوقود داخل المصنع أثناء محاولة السيطرة على الحريق.
أضافت المصادر أن النيران أتت على المصنع بكامله، كما أدت الى تضرر بعض المصانع المجاورة.
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