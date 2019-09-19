كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 05:31 مساءً - سخر الاعلامي المصري عمرو اديب على طريقته من الدعوات الى التزول الى الشارع يوم غد الجمعة والتي اطلقتها الفنان والمقاول محمد علي.

فقد نشر عمرو اديب، منذ قليلي، تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “بكره يوم مهم جدا رلازم كلنا ناخد بالنا من اللي حيحصل . مشاعري متناقضه ولكن هو يوم اختبار للجميع لغالبيه الشعب المصري العظيم . ومطلوب من كل واحد يقوم بدوره .”

وتابع عمرو اديب: “بكره الاهلى والزمالك وان شاء الله حنكسب

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كانت هذه تفاصيل خبر عمرو اديب يثير الجدل: “بكره يوم مهم جدا رلازم كلنا ناخد بالنا من اللي حيحصل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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