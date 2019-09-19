نيكي ميناج تستعد لألبوم جديد.. تراجعت عن الاعتزال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في وقت سابق من هذا الشهر، صدمت نجمة الراب الأمريكية نيكي ميناج معجبيها بإعلان خبر اعتزالها.

فقد كانت نيكي كشفت في تغريدة أنها قررت اعتزال الغناء من أجل التفرغ لحياتها الخاصة واستعدادها للإنجاب وتكوين أسرة مع حبيبها "كينيث بيتي"، جنبًا إلى جنب مع استعدادها للزواج قريبًا.

لكن يبدو أن النجمة الأمريكية تراجعت عن قرارها؛ إذ كشفت مؤخرًا أنها تستعد لطرح ألبوم جديد وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وخلال لقاء حديث لها مع مجلة "إل"، كشفت نيكي النقاب عن خططها المستقبلية وأنها تستعد لطرح ألبوم جديد قريبًا، وقالت: "لم أكن متحمسة هكذا من قبل من أجل إطلاق ألبوم، وأنا سعيدة لأن معجبيّ لن يضطروا للانتظار طويلًا".

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ويأتي كشف نيكي عن طرح ألبومها الجديد في لوقت نفسه الذي تعاونت فيه مؤخرًا مع علامة "فيندي" وإطلاقها مجموعة مميزة من الأزياء تعكس ذوقها الفريد وتناسب الممتلئات، كما أنها أطلت على غلاف مجلة "إل" وعرضت قطعًا من المجموعة.

وتعليقًا على ألبومها المُنتظر ومجموعتها للأزياء، تابعت نيكي: "يشمل هذا الألبوم الجريء والمرح كل ما يحبه المعجبون بشأني، كما أن الألبوم يتماشى مع المجموعة الجديدة".

وحتى الآن لم تكشف نيكي عن اسم الألبوم الجديد، والذي سيكون الخامس لها، ويأتي بعد عام من إطلاقها ألبومها الرابع "كويين" Queen.