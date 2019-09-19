أحدث ظهور لبسمة بوسيل زوجة تامر حسني في دبي

نشرت المطربة المغربية بسمة بوسيل صورة جديدة لها علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" في دبي.
و ظهرت بسمة بوسيل فى الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت جمبسوت أسود و حذاء أبيض.
و نالت الصورة علي اعجاب العديد من الجماهير و جائت بعض التعليقات كالاتي :
جميلة So Cute
الله يحفظك يا بسمة
طول عمرك رائعة
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