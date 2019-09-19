فن ومشاهير

أحدث ظهور لبسمة بوسيل زوجة تامر حسني في دبي

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نشرت المطربة المغربية بسمة بوسيل صورة جديدة لها علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" في دبي.
و ظهرت بسمة بوسيل فى الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت جمبسوت أسود و حذاء أبيض.

و نالت الصورة علي اعجاب العديد من الجماهير و جائت بعض التعليقات كالاتي :

جميلة So Cute

الله يحفظك يا بسمة

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طول عمرك رائعة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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