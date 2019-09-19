أحدث ظهور لبسمة بوسيل زوجة تامر حسني في دبي

نشرت المطربة المغربية بسمة بوسيل صورة جديدة لها علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" في دبي.

و ظهرت بسمة بوسيل فى الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت جمبسوت أسود و حذاء أبيض.

و نالت الصورة علي اعجاب العديد من الجماهير و جائت بعض التعليقات كالاتي :

جميلة So Cute

الله يحفظك يا بسمة

Advertisements

طول عمرك رائعة

قد يهمك أيضا:

بسمة بوسيل ترد على حملة تشويه حبيبة تامر حسني السابقة عمليًا