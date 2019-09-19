أحمد فهمى وبيومى فؤاد ضيفا برنامج سهرانين على ON E

يحل الفنان بيومى فؤاد وأحمد فهمى ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، غدا الجمعة فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويصور النجم الكوميدى بيومى فؤاد مشاهده الخارجية من فيلمه الجديد الذى يحمل عنوان "بكرة" فى منطقة الزمالك، من إخراج شادى أبو شادى والذى يمثل التجربة الإخراجية الأولى، ومن المقرر أن ينتهى من التصوير خلال الشهر الجارى، وتجمع المشاهد بينه وبين مجموعة من الوجوه الشابة.

يذكر أن برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، يذاع كل جمعة، فى تمام الساعة 11 مساءً.

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