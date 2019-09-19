محمد عساف يحيي 9 حفلات غنائية في الولايات المتحدة

يحيي المطرب الفلسطيني محمد عساف، 9 حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر القادم.

الجولة من تنظيم منظمة الإغاثة الإسلامية، وجميع عوائد الحفلات ستذهب لصالح مشاريع خيرية في فلسطين.

الحفل الأول يقام بمدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا يوم 4 أكتوبر، ويقام الحفل الثاني بمدينة دالاس يوم 5 أكتوبر، كما يقام حفل يوم 6 أكتوبر بمدينة أنهايم.

ويقام حفل بمدينة راليه يوم 11 أكتوبر، بينما يقام حفل مدينة أورلاندو يوم 12 أكتوبر، ويقام حفل بمنطقة شرق رازرفورد يوم 13 أكتوبر، كما يقام حفل بمدينة فلادلفيا يوم 18 أكتوبر، كما يقام حفل آخر يوم 19 أكتوبر.

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ويختتم "عساف" جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحفل غنائي يحييه يوم 20 أكتوبر بمدينة نيو أورلينز.

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