سعد لمجرد يتخطى الـ 2 مليون مشاهدة بـ "يخليك للي"

الرباط - لايف ستايل
تخطت أغنية "يخليك للي" للفنان المغربي سعد لمجرد، حاجزالـ 2 مليون مشاهدة في أقل 24 ساعة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "يخليك للي" ألحان وكلمات وتوزيع جلال الحمداوي.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطرب المغربي أرقاماً قياسية لمشاهدات أغانيه، فقد سبقتها أغنيته الشهيرة "معلم"، ووصلت الي ما يقرب من مليار مشاهدة.
يذكر أن "سعد" طرح مؤخرا فيديو كليب "انساى" مع النجم محمد رمضان، وتم تصويره بطريقة الفيديو كليب في باريس خلال الأيام الماضية، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، ومن إخراج حسام الحسيني
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