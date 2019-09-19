ميغان ماركل تتقرّب من كيت ميدلتون









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أشارت صحيفة "​The Sun​" البريطانية إلى أن دوقة ساسكس ميغان ماركل بدأت تتقرب من دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وترى فيها مصدراً مهماً للإستيحاء، حيث أصبحت تحرص على التعلم منها لكونها شكّلت مثالاً جدياً على ما يجب أن تكون عليه الأميرة منذ زواجها من الأمير ويليام.

وتابعت الصحيفة نقلاً عن مصدر مقرّب من "ماركل" أنها تعرف بأنها ارتكبت أخطاء أساءت لسمعتها. وهي مقتنعة بأنه يمكنها تغيير الوضع. بحيث سيلاحظ الناس من الآن وصاعداً دوقة مختلفة أكثر تواضعاً وانتباهاً تسير على خطى كيت بشكلٍ أساسي".

من جهة أخرى، أشارت تقارير إلى تحذير المساعدين الملكيين في قصر باكنغهام لضيوف الملكة من الحديث عن الأمير هاري وزوجته أمامها لأن الأمر بات يزعهجها.

علماً أن صحيفة "ديلي ميل" لفتت إلى أن الملكة انزعجت من السفر المفاجِئ لـ"ماركل" إلى نيويوك لحضور نهائي البطولة الأميركية المفتوحة لرياضة التنس لتشجيع صديقتها البطلة سيرينا ويليامز. حيث أنها شعرت بخيبة أمل من سفرها بسبب غيابها وزوجها عن العطلة الصيفية للعائلة المالكة البريطانية في بالمورال بمنطقة المرتفعات الاسكتلندية.