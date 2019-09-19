شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة أبل تعلن عن مسلسلها الجديد Mosquito Coast من بطولة جوستين ثيروكس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطت شركة أبل ضوءًا أخضر رسميا لمسلسلها الجديد Mosquito Coast، وهو مسلسل درامي للمؤلف "لوثر نيل كروس"، ومن بطولة "جوستين ثيروكس".
وتستند السلسلة التي سيخرجها المخرج "روبرت وايت" الذى قام بإخراج (Rise of the Planet of the Apes) عام 1981، ويلعب جوستين ثيروكس دور البطولة في مسلسل Mosquito Coast، على شخص مثلى يُأخذ من أسرته من أمريكا اللاتينية.
ولعب ثيروكس من قبل دور البطولة في المسلسل الدرامى The Leftovers، والذى استمر لمدة ثلاثة مواسم وشارك أيضًا في تأليف مسلسل Maniac الذى عرض على شبكة Netflix، وشارك مؤخرًا في فيلم On the Basis of Sex، بالإضافة إلى مشاركته في بعض من أفلام الرسوم المتحركة بـ صوته، ومنهم Tramp in Disney's Lady & the Tramp reboot، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".
وفي نهاية الأسبوع الماضي، فاز ثيروكس بجائزة الـ إيمي كواحد من المنتجين التنفيذيين لـ برنامج الـ Live أمام جمهور الأستوديو: Norman Lear’s All in" the Family" و "The Jeffersons".
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