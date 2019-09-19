شكرا لقرائتكم خبر عن "المرأة المستقلة".. أغنية جديدة تجمع شذى بأوكا وأورتيجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت اليوم المطربة شذي فيديو كليب جديد شاركها فيها الغناء الثنائى أوكا وأورتيجا، بعنوان "المرأة المستقلة"، الأغنية من كلمات شادى نور، وألحان أورتيجا وتوزيع أوكا، وإخراج كريم الغمرى.





وتقدم شذى فى هذه الأغنية شكلا غنائيا جديدا، ومختلفا عن الذى اعتاد عليه جمهورها منها منذ ظهورها على الساحة الغنائية، وهو ما جعل شذى تراهن عليها وتتمني أن تنل الأغنية إعجاب جمهورها .. يقول مطلع أغنية "المراة المستقلة":

بعد كام قصة حب فاشلة ..كده شكرا مات الكلام

كنت شاكة إن العيب كان فيا .. لكن الرجالة بتوع كلام

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انتوا انتوا صنف واحد .. مايملاش عينكوا غير التراب

واللى هاتدى أمانها لواحد .. ده فى حد ذاته أكبر عقاب