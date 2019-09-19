شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 5 فيديوهات لـ صفاء سلطان تقلد فيها جورج وسوف وأصالة وأحلام وهيفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الفنانة ​صفاء سلطان​ مؤخراً ضيفاً على أحد البرامج التي أظهرت خلالها موهبتها فى تقليد زملاءها من الفنانين والفنانات مما أثار تفاعل معها على السوشيال ميديا ممن تفاجأوا بقدرتها على تقليد نجوم مثل أصالة بهذا الشكل.

ولمن يعرف الفنانة صفاء سلطان فإنها ليست المرة الأولي لها التي تكشف عن مواهبها فى التقليد حيث تعد من أبرز الفنانين الذين يمتلكوا قدرة كبيرة على تقليد زملاءهم مثلما ظهر فى أكثر من مناسبة نسلط الضوء عليها من خلال 5 فيديوهات قامت فيها بتقليد نجوم ونجمات مثل اليسا وجورج وكاظم الساهر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفاء سلطان، مسلسل "الحرملك"، والذي عرض خلال سباق دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: جمال سليمان، وباسم ياخور، وسلافة معمار، وسامر المصري، ودرة زروق، وقيس الشيخ نجيب، وأحمد الأحمد، وجيني إسبر، وهبة نور، وآخرين، كما اشتهرت فى مصر حينما قامت ببطولة مسلسل (أنا قلبي دليلي) التي لعبت فيه دور النجمة الراحلة ليلي مراد.

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