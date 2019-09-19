شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الطلاق.. آديل تشترى منزلا بـ 10 ملايين دولار أمام بيت طليقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترت المغنية الإنجليزية Adele منزل جديد فى الجهة المقابلة من منزل زوجها السابق سيمون كونيكي.

ووصل سعر المنزل الذى قامت Adele بشرائه في لوس أنجلوس إلى مبلغ 10.65 مليون دولار.



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ولدى Adele وسيمون ابن عمره 6 سنوات ولكنهما أكدا انفصالهما بعد ثلاث سنوات من الزواج في أبريل الماضى.

وفي بيان، كشف الزوجان أنهما "ملتزمان بتربية ابنهما سويًا".



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و تكشف الصور الجديدة أن شارعا ضيقا يقسم ممتلكاتهم، حيث يتميز منزل Adele بممر وحديقة كبيرة بها منطقة خارجية لتناول الطعام.

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ويحتوي منزل Adele على خمس غرف نوم وستة حمامات، وتم بناؤه في الأصل في الستينيات، كما يضم مكتبة وجيم.

وفي منتصف سبتمبر، تقدمت Adele بطلب للطلاق، وورد أن وثائق المحكمة كشفت أن سيمون وافق على توفير حضانة مشتركة لابنهما أنجيلو البالغ من العمر ست سنوات.



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ووافق سيمون، البالغ من العمر 46 عامًا، أيضًا على ضرورة حل جميع المسائل المالية المحيطة بنهاية زواج الزوجين، وفقًا للوثائق القانونية التي حصل عليها موقع The Blast