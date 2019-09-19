شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد داوود يعلن جاهزيته لافتتاح مهرجان الجونة على طريقته الخاصة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان الشاب أحمد داوود جاهزيته لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، التى تنطلق مساء اليوم الخميس، وذلك على طريقته الخاصة.

ونشر داوود صور له خلال ممارسته رياضة التزحلق على المياه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر به مرتديا بدلة مصحوبة بتعليق :"جاهز للجونة .. حظ سعيد".



احمد داوود

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داوود

وتنطلق مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، التى تقام فى الفترة من اليوم 19 إلى 27 سبتمبر الجارى، حيث يبدأ حفل الافتتاح فى تمام الساعة السادسة مساء بحضور القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين، حيث بدأوا فى التوافد على مدينة الجونة حاليا.

يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.