شكرا لقرائتكم خبر عن ايتن عامر: لا يمكننى الانتظار لمشاهدة حفل افتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة أيتن عامر أنها تنتظر انطلاق مهرجان الجونة السينمائى، اليوم بصورة كبيرة عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام". ونشرت أيتن صورة لإعلان للمهرجان، مصحوبا بتعليق:"مبروك لا يمكننى الإنتظار لمشاهدة حفل الافتتاح.. حظ سعيد إن شاء الله".

ايتن و يعمل القائمون على مهرجان الجونة على التحضيرات الأخيرة لبدء فعاليات الدورة الثالثة التى تنطلق اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وأصبحت مدينة "الجونة" جاهزة لاستقبال الحدث الكبير وتم إعداد أماكن العروض والندوات وأيضاً يتم العمل حالياً على تجهيز مسرح حفل الافتتاح والسجادة الحمراء. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ايتن عامر: لا يمكننى الانتظار لمشاهدة حفل افتتاح مهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.