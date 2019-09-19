شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله فى رساله لمنتقديه: من غير أسف بناقصكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان صلاح عبدالله، رساله شديدة اللهجة لمنتقديه فى تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا :"بناقصكم".

وقال صلاح عبد الله : "إلى القلة القليلة أصحاب الجملة الشهيرة .. "كنا بنحبك ونحترمك لكن للأسف.. يعني عشان أكسبكم أخسر نفسي وقلبي وعقلي وضميري؟!! بصراحة وبالراحة ومن غيرأسف Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبد الله فى رساله لمنتقديه: من غير أسف بناقصكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.