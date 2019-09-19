بـ"الأسود" .. بسمة بوسيل تنشر جلسة تصوير في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني جمهورها بصور لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" وظهرت بسمة خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال تواجدها في دبي، مرتدية "بنطلون وبلوزة" نالت الصور إعجاب الجمهور. Advertisements وتحرص بسمة على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من الصور والفيديوهات لحياتها الشخصية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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