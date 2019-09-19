مؤلف"يا متدلع" يكشف: موضوعها مختلف عن أغاني سميرة سعيد وأحمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تحت عنوان "يا متدلع" يستعد المطرب أحمد علاء لطرح كليب أحدث أغانيه، من كلمات الشاعر محمد عاطف ولحن مصطفى العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة.

الشاعر محمد عاطف في تصريح خاص لـ"الخليج 365" يعلق على تشابه أسماء أغاني سميرة سعيد "مدلع" وأحمد سعد "يا مدلع" التي طرحت مؤخرًا، قائلًا: "التشابه من قبيل الصدفة، لكن المواضيع مختلفة تماما".

وأضاف: "فكرة الأغنية كانت بالفعل لدي منذ فترة، ولحنها مصطفى العسال ووزعها إلهامي دهيمة موسيقيًا، وتصادف أن طلب مني المطرب أحمد علاء تقديم أغنية مختلفة وجديدة في فكرتها، فعرضتها عليه وعندما سمعها أعجب بها وسجلها من عدة أشهر".

أحمد علاء كان قد طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "تعالوا نتجنن" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد وجيه.