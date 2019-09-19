هذا ما قالته شمس عن حفلتها المرتقبة في الخرج

عبرت الفنانة شمس عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ89 بحفلة غنائية مرتقبة تحتضنها مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض، السبت 21 أيلول/سبتمبر الحالي.

وقالت شمس في حديث خاص مع “العربية.نت”: “أسأل الله أن يديم على السعودية حكومةً وشعباً الرخاء والازدهار والأمن والاطمئنان، وأن يبقى هذا البلد العظيم منارة للخير والعز والسؤدد. كل عام وأنت بخير يا حبيبتي السعودية”.

وتابعت: “بلا شك الغناء في المناسبات الكبيرة والوقوف أمام جمهور متذوق للموسيقى يجعل الفنان يقدم أفضل ما لديه ويغني من قلبه، ومشاعره تكون حاضرة في نفس اللحظة وتصل إلى الناس، وتكون بينه وبين الناس لغة محبة”.

وكشفت شمس أنها تعرفت على مدينة الخرج من خلال الجمهور الذي تواصل معها فور إعلان هيئة الترفيه وروتانا عن الحفلة، وهي متشوقة لزيارتها والغناء فيها.

وأوضحت: “بلغوني أن الخرج مدينة خصبة تشتهر بالعيون والماء والناس الذويقة للفن، وأقول لهم عيوني لكم”، مضيفة: “جميل اليوم أن نرى مظاهر الفرح تصل إلى كل الأماكن في السعودية. وأعتقد أن أي فنان من مهمته الإنسانية إسعاد الناس”.

وفي ختام حديثها، قدمت شمس شكرها إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على جهوده الكبيرة في رفع مستوى الحراك الفني في المنطقة وإثراء الأغنية الخليجية والعربية.