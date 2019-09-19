بسبب فستانها صفاء سلطان حديث السوشيال ميديا

خرجت الفنانة الأردنية صفاء سلطان على جمهورها بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا أبيض يميل للوردي فخطفت أنظار الجميع لها، ووصفها البعض بـ"السندريلا" لجمال طلتها الهادئة.

وشاركت سلطان جمهورها بعدة صور لها بنفس الفستان الوردي وتسريحة شعر مرفوعة دون أي مبالغة فيها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام خلال خاصية "ستوري" التي يتيحها الموقع، ولاقت استحسان محبيها وتفاعلوا معها.



كما نشرت فيديو لها عبر الصفحة وهي بجلسة ودية مع أصدقائها وتقلد شخصية امرأة تقرأ الطالع بملامح وحركات كوميدية وسط ضحكات المحيطين بها.

لفتت انتباه الجمهور المصري عقب تجسيدها لشخصية أيقونة الفن الجميل وصاحبة الصوت الحنون الراحلة ليلى مراد في مسلسل "أنا قلبي دليلي"، وتوالت بعدها مشاركتها في الأعمال المصرية التي لاقت استحسان

الجمهور .وكانت سلطان في يونيو الماضي تعرضت لوعكة صحية فقد أصيبت بالتهاب شديد في الكلى ودخلت على أثرها المستشفى ومكثت أسبوعًا كاملًا.



وظهرت صفاء سلطان منذ أيام مع النجم باسم ياخور في برنامجه"أكلناها" وقامت بتقليد عدد من الشخصيات الفنية مثل أحلام ووفاء الكيلاني وهيفاء وهبي ونانسي عجرم وغيرهم من الفنانين والإعلاميين، وانهالت التعليقات الإيجابية من قبل المعجبين بشخصية سلطان وعفويتها في أداء الشخصيات.

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كما اندمجت في الأداء وقلَّدت عدة لهجات عربية مختلفة بشكل مميز ولكنها واجهت موجة انتقادات كبيرة عقب تقليدها لشخصية بتتكلم اللهجة الأردنية

بشكل اعتبره البعض مسيء، لترد عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها لا تقصد الإساءة للشعب الأردني.

نبذة عن صفاء سلطان

هي من مواليد مدينة عمّان الأردنية ولكن يعود أصلها إلى مدينة جنين الفلسطينية، تعشق التقليد والتمثيل منذ نعومة أظافرها، وكانت تلفت انتباه المحيطين بها بحركاتها وتقليدها للفنانين في ذات الوقت من عمرها، وكانت بدايتها بمجال التمثيل حين شاركت في دبلجة فيلم تسجيلي من الإنجليزية إلى العربية في طفولتها.

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تلقت تعليمها حتى الثانوية ما بين الأردن وسوريا ثم قررت السفر لدراسة طب الأسنان بالولايات المتحدة وظلت لخمس سنوات ثم عادت لسوريا دون استكمال دراستها.

والتقت صفاء سلطان بالفنان ياسر العظمة صدفة في أحد المطاعم أثناء إلقائها لفقرة ترفيهية بتقليد الفنانين على أهلها بالمطعم، فلفتت انتباهه وأعجب بأدائها ورشحها للقيام بدور في مسلسل مرايا عام 2003 والذي يعتبر بداية طريقها العملي بمجال التمثيل ثم توالت الأعمال عقب ذلك.