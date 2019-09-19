بعد حظر أدوية ” زانتاك و راني ” .. تعرف على العلاجات المنزلية للحموضة

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 03:37 مساءً - بعد إصدار القرار بحظر كلا من دواء ” زانتاك ” وفوار ” راني ” المستخدمان لعلاج الحموضة لإحتمالية وجود شوائب مسرطنة بهما وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية .

كشف موقع ” Health Line ” الطبي عن البدائل التي يمكن استخدامها لعلاج الحموضة بطرق طبيعية منزلية سريعة وآمنة على الجسم وغير مكلفة أيضا .

وتمثلت في الآتي :

1- الحليب : وهو طريقة بسيطة للتخلص من الحموضة عن طريق تناول نصف كوب من الحليب أو الزبادي بعد الأكل .

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2- الينسون والعسل : وذلك عن طريق وضع حفنة من الينسون في الماء حتى تغلي على النار ثم اتركها تبرد وأضف لها ملعقة عسل أبيض لتحليتها وتناولها لتخفيف الحموضة .

3- النعناع : وهو مهدئ جيد للمعدة ويمكن تناوله إما عن طريق مضغ أوراق النعناع الخضراء النظيفة أو تناول كوب نعناع دافئ .

4- كوبين من الماء : فإن تناول 2 كوب من الماء على الريق كل صباح له تأثير سحري على تنظيم عملية الهضم وكذلك ضبط مستوى الحمض .

5- الزنجبيل والكمون : أضف ملعقة من الزنجبيل المطحون مع ملعقة من بذور الكمون واغليها على النار وبعد أن تبرد تناولها فهي وسيلة فعالة لتقليل الحموضة .