كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 03:37 مساءً - بعد إصدار القرار بحظر كلا من دواء ” زانتاك ” وفوار ” راني ” المستخدمان لعلاج الحموضة لإحتمالية وجود شوائب مسرطنة بهما وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية .
كشف موقع ” Health Line ” الطبي عن البدائل التي يمكن استخدامها لعلاج الحموضة بطرق طبيعية منزلية سريعة وآمنة على الجسم وغير مكلفة أيضا .
وتمثلت في الآتي :
1- الحليب : وهو طريقة بسيطة للتخلص من الحموضة عن طريق تناول نصف كوب من الحليب أو الزبادي بعد الأكل .
2- الينسون والعسل : وذلك عن طريق وضع حفنة من الينسون في الماء حتى تغلي على النار ثم اتركها تبرد وأضف لها ملعقة عسل أبيض لتحليتها وتناولها لتخفيف الحموضة .
3- النعناع : وهو مهدئ جيد للمعدة ويمكن تناوله إما عن طريق مضغ أوراق النعناع الخضراء النظيفة أو تناول كوب نعناع دافئ .
4- كوبين من الماء : فإن تناول 2 كوب من الماء على الريق كل صباح له تأثير سحري على تنظيم عملية الهضم وكذلك ضبط مستوى الحمض .
5- الزنجبيل والكمون : أضف ملعقة من الزنجبيل المطحون مع ملعقة من بذور الكمون واغليها على النار وبعد أن تبرد تناولها فهي وسيلة فعالة لتقليل الحموضة .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حظر أدوية ” زانتاك و راني ” .. تعرف على العلاجات المنزلية للحموضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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