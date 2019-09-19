كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 03:37 مساءً - تعرضت الفنانة اللبنانية ” كارول سماحة ” لحملة من التنمر والانتقادات بعد نشرها لصورة عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” برفقة مدير أعمالها ” ماريو أسطا ” في أحد شوراع العاصمة الفرنسية باريس .
وظهرت كارول في الصورة ويظهر على وجهها علامات التجاعيد مما عرضها إلى السخرية من بعض المتابعين حيث قال البعض أن الصورة أظهرتها متقدمة في السن فيما طالبها آخرون بحذفها .. كما فسر البعض سبب هذه التجاعيد بأنها بسبب كثرة عمليات التجميل .
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من كارول سماحة بعد السخرية منها بسبب التجاعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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