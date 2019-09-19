ظهور نادر لتوأم بيونسيه يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 03:37 مساءً - منذ ولادتهما، ظلت النجمة العالمية بيونسيه تخفي وجه توأمها سير ورومي اللذين يبلغان من العمر حوالى السنتين.
وقررت بيونسيه ان تعرف محبيها على ابنيها في الفيلم الوثائقي الذي عرض يوم الاثنين الماضي على شاشة التلفزيون تحت اسم Beyoncé Presents: Making The Gift
وتحدثت بيونسيه عن تجربة الامومة وقالت :”عندما تكونين أماً ، فهناك حب تشعرين به لأطفالك أعمق من أي شيء تتخيلينه”.
وإنتشرت بسرعة صور التوأم الذي تم تشبيهه لبيونسيه اكثر من جاي زي، فيما ظهرت إبنتها الكبيرة ايفي بلو في الفيلم ايضا، والتي عرفت أكثر من شقيقيها على السجادة الحمراء.
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