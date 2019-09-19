كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 03:37 مساءً - تعتبر البطاطا بوصفاتها المختلفة من أكثر أنواع الطعام شعبية حول العالم. ويمكن تناولها مشوية او مقلية او مطهوة على البخار أو على شكل بوريه…
وما لا يعرفه الكثير من الأشخاص هو أنه من الأفضل عدم اختيار البطاطا الخضراء. وأشارت دراسة أجريت في جامعة نبراسكا لينكون الأميركية إلى أن هذا النوع من البطاطا يحتوي أيضاً على الكثير من السولانين وهي مادة سامة قد تسبب الإسهال والقيئ والدوار والصداع ومشاكل صحية أخرى.
وقالت أليكساندرا بافليستا المشرفة على الدراسة إن شخصاً يزن 45 كيلوغراماً قد يمرض في حال تناول 450 غراماً من البطاطا الخضراء.
ولهذا دعت إلى حفظ هذه الخضار في مكان منعش بعيداً عن الضوء لأن هذا يمنع تكون المادة السامة. ونصحت بالتخلص من البطاطا ذات الطعم المر.
كانت هذه تفاصيل خبر إحذروا البطاطا خضراء اللون لا تأكلوها.. وإليكم السبب المهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.