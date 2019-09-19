شاهدوا.. أغنية سعد لمجرد “يخليك للي” تتخطى الـ2 مليون في أقل من 24 ساعة

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 03:37 مساءً - تخطت أغنية الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ “يخليك للي” التي أطلقها بالأمس على “يوتيوب” الـ2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، والتي هي من كلمات جلال الحمداوي وألحانه وتوزيعه.

أما الأغنية فيقول مطلعها: “يخليك ليلي يا غزالي و نطير معاك في العلالي منخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا و من لاقانا عاجباني فيه الرزانة طيبة القلب و الحنانة شكون فحالي انا عشيري هذا معايا في وقت الشدة حدايا…”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد ديو جمعه بالفنان المصري ​محمد رمضان​ “إنساي” واستطاعا التصدر في المرتبة الأولى لعدة أسابيع على مواقع التواصل الإجتماعي وتحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة جداً.