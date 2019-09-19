شاهد .. مرتضى منصور يهاجم محمد علي : ” عيل شاذ وملحد وسب الكعبة “

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 03:37 مساءً - هاجم المستشار ” مرتضى منصور ” رئيس نادي الزمالك في برنامج ” الزمالك اليوم ” على قناة الحدث الفنان المصري ورجل الأعمال الهارب ” محمد علي ” على خلفية الفيديوهات التي قام بها محمد علي ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن إساءة إلى الجيش المصري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

واتهم مرتضى منصور محمد على بإنه مدمن ويشرب الخمرة وشاذ جنسيا على حد قوله .. قائلا : “عيل تافه شاذ ملحد اسمه محمد علي بيهاجم البلد ومينفعش نتكلم عنه لأنه شاذ وقواد ” .

وأضاف : ” إنت يلا مفكر نفسك سعد زغلول ولا مصطفى كامل إنت كومبارس فاشل .. معرفتكش غير لما طلعت بالفيديوهات دي ” .

كما أشار مرتضى منصور أن محمد علي في موقف سابق له سب الذات الإلهية والكعبة ونفى وجود الله .

وتحدى رئيس نادي الزمالك أن يرد محمد علي ويكذب ما قاله مرتضى منصور في الفيديو .

وتابع رئيس نادي الزمالك : ” بطل قلة أدب أنا جيبت قرارك أديك أمارة البت السورية اللي معاها جنسية أسبانية هي اللي سحبتك .. ثورة إيه اللي بتقول عليها إنت أهبل يلا ومين دخلها في دماغك .. الواد الحرامي الشمام اللي سرق فلوس مصر وهرب فكر نفسه إنه مصطفى كامل ” .

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وهاجم مرتضى منصور جماعة الإخوان المسلمين قائلا : ” الواد ده عاوز يتعالج من الشذوذ والإدمان ده عيل خمورجي وشاذ الإخوان متبنينه ليه ؟! .. أنا عاوز اعرف مش إنتم مسلمين ولا الإسلام بقى يتبنى الشذوذ ” .

وأكد أنه سيصدر مقطع فيديو بخصوص محمد علي يوم الخميس المقبل موضحا أنه سيفجر العديد من المفاجآت .