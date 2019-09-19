ناصيف زيتون يحتفل بزفاف شقيقه ويُبكي العروس.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان السوري ناصيف زيتون بقرب زفاف شقيقه أنس على عروسه زينة في سهرة عائلية خاصة.

وفي مقطع فيديو من السهرة، ظهرت العروس بفستان أبيض شديد الأناقة إلى جانب عريسها الذي وقف بين أحضان شقيقه نجم ستار أكاديمي.

وفي الوقت الذي كان يبدع فيه ناصيف بغناء موال سوري، انهارت زينة تأثراً بأداء الفنان الشاب، إلا أنها لم تلبث أن بدأت في مشاركة ناصيف الغناء وسط تصفيق وزغاريد الحضور.

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من ناحية أخرى، يستعد ناصيف زينون لاحياء حفل غنائي قوي بالأردن يوم 26 سبتمبر المقبل في النادي الأورثودكسي.

يُذكر أن ناصيف زيتون طرح حديثاً أغنية جديدة بعنوان «سلمي» وهي من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وهي الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد، حيث سبق وطرح «تكي»، «كل يوم بحبك»، «ما بظن»، «أزمة ثقة»، «كرمال الله»، «أنا معك»، وأغنية «وصلك خبر» التي صورها على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج ريشا سركيس.