بعد زواج 10 سنوات.. الفنانة المغربية سناء عكرود تعلن طلاقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة المغربية سناء عكرود جمهورها بإعلان طلاقها من زوجها الفنان محمد مروازي، وذلك بعد زيجة استمرت لمدة 10 سنوات.

سناء كشفت أن الطلاق وقع منذ عدة شهور، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “منذ أشهر، اخترنا، مروازي محمد وأنا، إنهاء زواجنا الذي دام عشر سنوات”.

وأكدت على استمرار علاقتها الطيبة، بقولها: “اتحاد لا يؤطره فقط رابط زواج، بل صداقة متينة وشراكة إنسانية وعملية حقيقية أساسها الاحترام والمودة والحب والمشاركة”.

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وأضافت: “سنبقى شركاء إلى الأبد، هو عائلتي وسندي وأنا له بالمثل، ولم أكن لأجد أفضل منه أبا لأولادنا زينة والمهدي، بل هو ابني الثالث”.

وتابعت: “جاء إنهاء رابط الزواج بيننا بعد تفكير هادئ و عميق، سنواصل المشوار العائلي معا، سنكون الرفيق و السند لبعضنا البعض و لأبنائنا الحصن الحصين. فالعائلة تبقى للأبد”.

وسناء عكرود ممثلة، كاتبة سيناريو ومخرجة سينمائية مغربية. حظيت بشهرة وطنية واسعة بعد تقديمها لأعمال تاريخية من عبق الثراث المغربي مع المخرجة فاطمة بوبكدي بعنوان الدويبة، سوق النساء وسلسلة رمانة وبرطال، شاركت بعدها في الفيلم المصري “إحكي يا شهر زاد” لكن دورها أثار جدلا واسعا في المغرب، كما شاركت في إخراج أعمال اجتماعية واقعية أبرزها الفصول الخمسة.