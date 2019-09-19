عاصي الحلاني يستقبل عدد من النجوم في منزله ويطمئن جمهوره بعد الحادث.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استقبل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عددًا من النجوم في منزله للإطمئنان عليه بعد الحادث الأخير الذي تعرض له بعد سقوطه من على جواده.
ومن النجوم الذين حرصوا على زيارته الفنان اللبناني وليد توفيق، والفنان ملحم زين، وزيادة حمزة، مدير عام قطاع الموسيقى والإذاعات في مجموعة Mbc الذين زاروه للاطمئنان عليه.
عاصي الحلاني طمأن متابعيه على صحته بفيديو نشره من الزيارة عبر خاصية الأستوري أكد فيه أنه بخير وأن لديه جولة أخرى على الحصان اليوم وسط ضحك كل النجوم.
وكان الفنان عاصي الحلاني، قد تعرض لحادث خطير بعد تعثر حصانه وسقوطه أرضًا وسقوط الحصان فوقه الأمر الذي أصابه بكسر في بعض فقرات الرقبة وإصبعي يده، وبعض الرضوض في جسده بالإضافة إلى إصابته بفقدان مؤقت للذاكرة، وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة ببيروت لتلقي العلاج وظل بها لمدة أيام وبعدها غادرها متجهًا إلى منزله.
وطمأن الحلاني جمهوره على صحته برسالة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، ووجه لهم رسالة شكر على رسائلهم للإطمئنان عليه.
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