باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها بحضور زوجها ووالدتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني بعيد ميلاد ابنها الوحيد “إيلي”، والذي أتم عامه الثامن، وذلك بحضور زوجها الموزع الموسيقي ملحم أبو شديد، ووالدتها .

الفنانة اللبنانية أقامت حفلا مميزا لابنها احتفالا بهذه المناسبة، حيث زينت المكان بالبالونات الملونة، وأحضرت قالب تورتة تضمن الكثير من الألوان ومجيمات لدمى مختلفة.

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باسكال شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، ووجهت تهنئة خاصة لابنها، قالت فيها: “عقبال المية يا حبيب ماما الله يكون معاك على طول ويحميك”.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني احتفلت بزفافها على ملحم أبو شديد عام 2010، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء بجزيرة قبرص، وقد أثمر زواجهما عن طفل واحد يُدعى «إيلي» وضعته الفنانة اللبنانية سبتمبر 2011.

وكانت آخر أغنية طرحتها الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني أغنية «اتعذبت كفاية» باللهجة المصرية، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع موسيقي وقيادة الأوركسترا المايسترو عادل عايش.