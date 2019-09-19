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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة البحرينية المعتزلة فرح علي لخطأ طبي اثناء خضوعها لعملية استئصال في منطقة الثدي إثر إصابتها بسرطان الثدي.
الفنانة المعتزلة أصيبت بسبب هذا الخطأ بجرثومة أدت إلى تدهور حالتها الصحية، مما دفعها هذا إلى السفر إلى العاصمة البريطانية لندن من أجل متابعة العلاج، حيث أجريت لها 17 عملية جراحية.
فرح كشفت أنها خضعت لـ 17 عملية، حيث كتبت على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “بعد ١٧ عملية.. بعد لقاء مع وزيرة الصحة.. بعد شكوى للنهرة والمهن الطبية.. بعد تقديم شكوى في النيابة وبعد صبر طويل صار الوقت أني أتكلم لأني ما أنصفت ولم يحاسب المقصر”.
وفرح علي ممثلة بحرينية بدأت العمل الفني عام 1992 بمشاركتها ببعض الأعمال في التلفزيون والمسرح وذلك من خلال الأدوار الصغيرة، ثم حققت في مسلسل “قاصد خير” عام 1993 نجاحا كبيرا، وبدأت بالمشاركة في الأعمال بالأدوار الكبيرة واستمرت حياتها الفنية حتى عام 2003 عندما اعلنت ارتدها للحجاب واعتزال العمل الفني وذلك بعد وفاة والدها.
كانت هذه تفاصيل خبر أصيبت بسرطان الثدي وخضعت لـ17 عملية.. الفنانة البحرينية فرح علي تروي معاناتها مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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