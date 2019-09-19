رسالة مؤثرة من ماجي بوغصن للفانز في عيد ميلادها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن على توجيه رسالة خاصة لمحبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلادها.

ماجي ارفقت ملف صوتي بصورة مميزة لها عبر مقطع الفيديو الذي قالت فيه: «اليوم عيد ميلادي، حبيت كتير اني اشارككم بهالفويس وهالصورة ايللي بتعني لي كتير، صحيح الإنسان عنده تاريخ واحد لعيد ميلاده، بس عنده كذا تاريخ في حياته بيكونوا محطات، ومنن بحياتي، اليوم اللي صرت موجودة فيه عالسوشيال ميديا».

وأضافت: «اتعرفت عليكم واتعرفتوا عليي أكتر، وشوف كمّ هالحب الكبير ياللي عم نتشارك فيه، دعمكن، محبتكن، صلاتكن وقت الإنسان ما يكون في حاجة لصلاة، ملاحظتكن هيدا المحبة الكبيرة ياللي باعتبرها عيلتي، انتو عيلتي الكبيرة، أنا بحبكن كتير، وميرسي لكل تعليق، لكل كومنت، في كتار منكن اعرفهن، ومنكن عم اتعرف عليهم أكتر، بحبكن كتير».

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الفنانة اللبنانية أكدت-في تصريحات لـسيدتي.نت-أن هذا العام يختلف كثيراً عما سبقه، حيث تخلصت من كابوس الورم الذي كان يلاحقها، وتخضع لآشعة سنوية للتعرف على حجمه، وعما إذا كان يحتاج التدخل جراحياً، وذلك بعد ان خضعت بالفعل لعملية دقيقة منذ أشهر، تم فيها إزالة الورم بنجاح.

ماجي قالت: «عندما فتحت عينيّ في المستشفى وتكلّمت، وأدركت أن الكابوس انتهى كان يوم ميلادي»، وأضافت: «”لكل واحد منّا تاريخ ميلاد واحد، لكنّي أنّ أؤمن أنّ هناك تواريخ ميلاد كثيرة لكل منّا، يولد فيها من جديد، بعد مرض قوي، ظروف صعبة، حادث، محطات فاصلة، ذكرى جميلة، أنا دائماً أؤمن أنّ ثمّة ميلاد جديد للروح».

من ناحية أخرى، تجهز ماجي بوغصن لمسلسلها الرمضاني لموسم 2020، من تأليف ريم حنا، وذلك بعد أن تألقت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «بروفا» أمام النجم المصري أحمد فهمي، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، وغيرهم، والعمل من تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج إيغل فيلم.