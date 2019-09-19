نوال الزغبي: لا يوجد شيء اسمه صداقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تصريح صدم جمهورها، حيث قالت أنها لا تعترف بوجود شيء اسمه صداقة .

الفنانة اللبنانية قالت، في لقائها ببرنامج “عرب وود”: “خبرتي بالحياة بتقول إنه ما في شي اسمه أصدقاء.. يعني بيكون عندي صديق أو صديقة لفترة معينة وفجأة بحس هالصداقة راحت”.

من ناحية أخرى، أكدت نوال أنها لا تهتم بالانتقادات التي توجه لها: “اللي بقلبي على لساني .. أنا امرأة صريحة وواضحة بحب الناس ما بحب الكره ما ببغض ما عندي نجاسة ما عندي حقد.. دول أهم شيء”.

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وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي قد تصالحت مؤخرا مع الفنانة إليسا، خلال تواجدهما في عزاء المخرج اللبناني سيمون أسمر، في كاتدرائية مار جرجس المارونية ببيروت.

ويعود الخلاف بين إليسا ونوال الزغبي، كان بسبب المنافسة على لقب نجمة روتانا الأولى وحدوث تراشق لفظي بين جمهور إليسا ونوال الزغبي، الأمر الذي دعا إليسا لإلغاء متابعة نوال الزغبي من صفحتها عبر موقع “تويتر”.

وصرحت نوال الزغبي حينها، في أكثر من حوار تلفزيوني أن ما فعلته إليسا لا يهمها لأنهما في الأساس غير أصدقاء أو بينهما ود وهما مجرد زميلتان في نفس المجال.