كريم عبدالعزيز يحتفل ببدء تصوير فيلمه الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري كريم عبدالعزيز ببدء تصوير فيلمه الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، بحضور عدد من فريق العمل، داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

الاحتفال شهد حضور الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان ماجد الكدواني، والفنان أيمن وتار، وحسن عبدالفتاح مدير توزيع شركة أوسكار، والمنتج وصاحب دور العرض حسن فايق ونجله إسماعيل فايق، والمنتج لؤي عبدالله ونجله محمد عبدالله، والمستشار الإعلامي رباب إبراهيم.

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وفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة “أوسكار للتوزيع ودور العرض” للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبد الله.

وكان الفنان المصري كريم عبدالعزيز قد شارك في موسم عيد الأضحى بفيلم “الفيل الأزرق2”، وشاركه البطولة كل من نيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار، وشيرين رضا، وغيرهم، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.