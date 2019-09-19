9 لوحات للمخرج جاس فان سانت بأول معرضه في نيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد مدينة نيويورك الأمريكية عرض 9 لوحات للمخرج جاس فان سانت، الذي قدم أفلاما مثل "الفنت" و "جود ويل هانتينج"، حتى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في أول معرض منفرد للمخرج بنيويورك.

ولا يزال المخرج جاس فان سانت يهتم بفن الرسم منذ شبابه، رغم خوضه غمار السينما منذ أكثر من 40 عاما.

وفي عرضه المنفرد الأول في نيويورك استوحى جاس فان سانت أفكاره من السنوات الكثيرة التي أمضاها قرب هوليوود، ويقول: "أردت أن أمرر عبر اللوحات كل المشاعر التي مرت بي مثل اليأس والفضول وأحيانا الجنون".

وأكد المخرج الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان 2003 عن "الفنت" والذي حصد نجاحا كبيرا من خلال "جود ويل هانتينغ" إن الرسم وإنجاز الأفلام هما نشاطان "مختلفان مع وجود بعض الروابط بينهما"، وأوضح أن "الإخراج يهتم بالقصة مع الحبكة الدرامية في حين أن الرسم يقوم على حبكة نظرية مرتبطة بالإطار".

يذكر أن فان سانت يهتم أيضا بالتصوير الفوتوغرافي، وأقام في 2011 معرضا مشتركا مع الممثل جيمس فرانكو في لوس أنجلوس ضم لوحاتهما.