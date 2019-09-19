كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان.. وإصابة بليغة في رقبتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت كريس جينر والدة نجمة برنامج الواقع كيم كارداشيان لإصابة في رقبتها من قِبل حراس الأمن في منزل ابنتها وعلى إثرها نقلت للمستشفى.

ونشرت مجلة "كوسموبوليتان"، فيديو لكيم تتلقى اتصالًا من شقيقتها كلوي تخبرها أن حراس الأمن في منزلها قد اعتدوا بالضرب على والدتها وأصابوها إصابة بليغة في رقبتها؛ لأنهم قاموا بطرحها أرضًا وأخبرتها أيضًا أنهم قاموا بالاتصال بـ911 لطلب المساعدة.

وذكرت كلوي خلال الاتصال أن السبب الذي دفع حراس الأمن لفعل ذلك أن كريس دخلت المنزل من الخلف وليس من المكان الذي يجدر بها الدخول منه، رغم إخبار كلوي لها أن تدخل من الباب الأمامي، فتعامل حراس الأمن مع الوالدة باعتبارها دخيلة على المنزل.

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ونقلت كريس للمستشفى لكنها الآن بحالة جيدة، وأكدت كيم أنها سترجع للقطات المسجلة لكاميرات منزلها لتعرف طبيعة ما حدث.

ومن الملاحظ أن الموسم الجديد من هذا البرنامج يشهد العديد من اللحظات الدرامية والحزينة لتلك العائلة، بدءًا من المشاجرة بين كروتني وكيم واتهام الأخيرة لها بأنها مزيفة وتحاول تقليدها لمرض كيم المفاجئ.

وأيضًا الخلاف الذي نشب بين كيم وشقيقتها كيندال جينير بسبب تسمية نجل كيم بـ"سالم"، إذ أخبرتها أنها لا تحب هذا الاسم؛ ما أثار غضب كيم وأخبرتها أنه كان يجدر بها إخبارها بذلك بشكل خاص وليس على الهواء.