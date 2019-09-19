متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيَت المغنية اللبنانية كارلا شمعون أمسية غنائية في دار الأوبرا السورية مع أوركسترا أورفيوس، بقيادة المايسترو أندريه معلولي، قدمت خلالها مجموعة من الأغنيات التي شكلت خليطًا بين الشرقي والغربي.
ونجحت شمعون في الاستحواذ على إعجاب الجمهور الذي ملأ قاعة مسرح الأوبرا بانتظار ماستقدمه.
وبتصريح خاص لموقع فوشيا على هامش الحفل، أعربت كارلا شمعون عن سعادتها بوقوفها على مسرح ضمّ نخبة من نجوم الغناء في سوريا والوطن العربي، وتحدثت عن نوعية الأغنيات التي تفضلها، وعن تحضيراتها المقبلة على صعيد الحفلات وعلى صعيد الأغنيات.
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كانت هذه تفاصيل خبر كارلا شمعون: لا أحبّ أن أشبه غيري.. لا أحب أغاني تقطيع الوقت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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