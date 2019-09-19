متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصالحت النجمتان إليسا ونوال الزغبي مؤخرا خلال عزاء المخرج اللبناني، سيمون أسمر، حيث أعلنتا أن لا مشاكل بينهما نهائيا أمام الجمهور.
لكن بالنظر إلى تاريخ العلاقة بين إليسا ونوال، نجد أن علاقتهما قد مرّت بعدد من المطبّات، التي بدت واضحة خلال تصريحاتهما التلفزيونية على مرّ السنوات.
ويبدو أن خلاف النجمتين ما هو إلا نتيجة منافستهما داخل شركة الإنتاج الأهم "روتانا"..
للوقوف على تاريخ الجدل بين إليسا ونوال، شاهدي هذا الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر خلاف إليسا ونوال الزغبي.. هل "العصا السّحرية" هي السّبب؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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