أكرم حسنى يقدم أغنية "سيما" فى افتتاح مهرجان الجونة

القاهرة - لايف ستايل
حرص القائمون على مهرجان الجونة فى نسخته الثالثة على تقديم عدة مفاجآت خلال افتتاح حفل المهرجان، المقرر إقامته اليوم الخميس، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين.
وكانت أولى المفاجآت هو اختيار النجم الكوميدى أكرم حسنى لتقديم أغنية الافتتاح التى تحمل اسم "سيما"، وهى من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقى وماستر صوتى هانى محروس.
كما حرصت إدارة المهرجان على اختيار المطرب "أبو" لتقديم أغنية حفل ختام المهرجان يوم 27 سبتمبر وتحمل اسم "حبيبى يا ليل" كلمات وألحان "أبو" وتوزيع روبرت كمال، تعد المرة الثانية التى يشارك فيها "أبو" بأغنية فى المهرجان، حيث سبق وقدم أغنية "3 دقات" مع الفنانة يسرا.
يشار إلى أن النجم أكرم حسنى يحضر لفيلم جديد مع المخرج الكبير شريف عرفة، والمؤلف كريم حسن بشير، ومن المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، حيث إن المشروع السينمائى فى مرحلة الكتابة حالياً.
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